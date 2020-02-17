Науковці з Університету Чикаго створили браслет, який може глушити мікрофони біля користувача, щоб уберегти його від прослуховування.

Джерело: The New York Times, Hromadske

Деталі: Поки це лише прототип браслету під назвою cyberpunk.

Він має 24 датчики, які випромінюють ультразвукові сигнали.

Розробники Чжао та Чжен зазначили, що для більшості цей звук буде непомітний, втім його можуть відчути собаки.

Мікрофони, розташовані поблизу, будуть записувати шум, а не розмову людини.

Вчені ще планують вдосконалити дизайн браслета перед тим, як почати продавати пристрій.

Вони вважають, що "браслет тиші" коштуватиме 20 доларів.

Пряма мова розробників: "Сьогодні так легко все записати. Це корисний захист. Якщо ви хочете обговорити приватні теми, просто активуйте браслет. У цей час він заглушить усі мікрофони навколо вас".