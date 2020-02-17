Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Браслет тиші": В Америці створили зручний пристрій, що глушить прослушку

Понеділок, 17 лютого 2020, 08:39
Браслет тиші: В Америці створили зручний пристрій, що глушить прослушку

Науковці з Університету Чикаго створили браслет, який може глушити мікрофони біля користувача, щоб уберегти його від прослуховування.

Джерело: The New York Times, Hromadske

Деталі: Поки це лише прототип браслету під назвою cyberpunk.

Він має 24 датчики, які випромінюють ультразвукові сигнали.

Розробники Чжао та Чжен зазначили, що для більшості цей звук буде непомітний, втім його можуть відчути собаки.

Мікрофони, розташовані поблизу, будуть записувати шум, а не розмову людини.

Вчені ще планують вдосконалити дизайн браслета перед тим, як почати продавати пристрій.

Вони вважають, що "браслет тиші" коштуватиме 20 доларів.

Пряма мова розробників: "Сьогодні так легко все записати. Це корисний захист. Якщо ви хочете обговорити приватні теми, просто активуйте браслет. У цей час він заглушить усі мікрофони навколо вас".

"Українська правда" у Threads

Теми: прослуховуваннятехнологіїСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
прослуховування
Прокуратура просить три роки умовного ув'язнення для Саркозі у "справі про прослуховування"
Колаборант у Генічеську хоче торгувати пальним із Криму, але боїться за "бабло" – перехоплення
Активіст Виговський звернувся до СБУ: знайшов у себе "прослушку"
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: