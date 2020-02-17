Ученые из Университета Чикаго создали браслет, который может глушить микрофоны у пользователя, чтобы уберечь его от прослушивания.

Источник: The New York Times, Hromadske

Детали: Пока это лишь прототип браслета под названием cyberpunk.

Он имеет 24 датчики, которые излучают ультразвуковые сигналы.

Разработчики Чжао и Чжэн отметили, что для большинства этот звук будет незаметен, впрочем его могут почувствовать собаки.

Микрофоны, расположенные поблизости, будут записывать шум, а не разговор человека.

Ученые еще планируют усовершенствовать дизайн браслета перед тем, как начать продавать устройство.

Они считают, что "браслет тишины" будет стоить 20 долларов.

Прямая речь разработчиков: "Сегодня так легко все записать. Это полезная защита. Если вы хотите обсудить частные темы, просто активируйте браслет. В это время он заглушит все микрофоны вокруг вас".