Поліція посилила заходи безпеки у центрі Києва

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Понеділок, 17 лютого 2020, 10:00

Поліція Києва посилила заходи безпеки у центрі столиці у зв’язку з масовими акціями.  

Джерело: начальник поліції Києва Андрій Крищенко в ефірі ТРК "Київ" 17 лютого, відділ комунікації поліції Києва

Деталі: За словами Крищенка, уже надійшло кілька повідомлень про проведення масових акцій.

Тож, від неділі у центральній частині міста залучено до несення служби близько 1000 правоохоронців: як поліцейських, так і військовослужбовців Національної гвардії України.

Начальник Головного управління Національної поліції у Києві закликав не брати в місця проведення акцій заборонені законодавством предмети.

Пряма мова Крищенка: "Наряди патрулюватимуть для забезпечення порядку. Залучені також кінологи та вибухотехніки. Правоохоронці проводитимуть превентивні заходи, зокрема перевірки речей і документів. Прошу з розумінням ставитися, адже це потрібно для того, щоб усі заплановані заходи пройшли спокійно".

Теми: Київ поліція акції


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