Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

Полиция Киева усилила меры безопасности в центре столицы в связи с массовыми акциями.

Источник: начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире ТРК "Киев" 17 февраля, отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По словам Крищенко, уже поступило несколько сообщений о проведении массовых акций.

Посему с воскресенья в центральной части города привлечено к несению службы порядка 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве призвал не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

Прямая речь Крищенко: "Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно".