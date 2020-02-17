Полиция усилила меры безопасности в центре Киева

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Понедельник, 17 февраля 2020, 10:00

Полиция Киева усилила меры безопасности в центре столицы в связи с массовыми акциями.

Источник: начальник полиции Киева Андрей Крищенко в эфире ТРК "Киев" 17 февраля, отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По словам Крищенко, уже поступило несколько сообщений о проведении массовых акций.

Посему с воскресенья в центральной части города привлечено к несению службы порядка 1000 правоохранителей: как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве призвал не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

Прямая речь Крищенко: "Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно".

Темы: Киев полиция акции


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