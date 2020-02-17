Лавров пропонує ЄС "об'єднати потенціали" з Євразійським економічним союзом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Європейський Союз дарма зберігає ув'язку перспектив взаємодії з РФ з врегулюванням конфлікту на сході України, тоді як міг би розширити економічну взаємодію.

Джерело: інтерв'ю Лаврова італійській газеті "La Stampa", опубліковане 17 лютого, МЗС РФ

Пряма мова Лаврова: "Останні кілька років стали для наших відносин періодом втрачених можливостей. Діючи за принципом найменшого спільного знаменника, Євросоюз зберігає абсурдну ув'язку перспектив взаємодії з внутрішньоукраїнським урегулюванням.

З ініціативи Брюсселя "заморожено" спільну роботу зі цілою низкою напрямків. Продовжуються односторонні обмежувальні заходи, що завдають багатомільярдних збитків економіці самих європейських країн. Значна частина цієї шкоди припадає на найбільш тісно пов'язаних із нами торгово-інвестиційних партнерів у ЄС, включаючи Італію.

Такий стан справ об'єктивно суперечить корінним інтересам наших громадян".

Деталі: Лавров вважає, що в країнах-членах Євросоюзу зростає розуміння, що настав час повернути відносини з Росією "на траєкторію поступального розвитку".

Він розраховує, що нове керівництво Євроради та Єврокомісії "усвідомлює несумісність збереження порочного "статус-кво" із поставленими ними амбітними завданнями перетворення ЄС на "геостратегічного гравця вищого рангу".

Лавров запевнив, що Кремль готовий до спільної роботи з просування російсько-ЄСівської співпраці на рівноправній і взаємовигідній основі.

Голова МЗС РФ заявив: "Ми ніколи не відмовлялися від ідеї побудови справді єдиної "великої Європи" без розділових ліній, яка включала б у себе і Росію, і Євросоюз, і наших спільних сусідів.

У нинішніх умовах важливим кроком на цьому шляху могло б стати об’єднання потенціалів Євразійського економічного союзу та Євросоюзу. Таке об'єднання зусиль – окрім іншого – сприяло б формуванню простору світу, рівної і неподільної безпеки й широкої економічної взаємодії від Атлантики до Тихого океану".