Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Европейский Союз зря сохраняет увязку перспектив взаимодействия с РФ с урегулированием конфликта на востоке Украины, тогда как мог бы расширить экономическое взаимодействие.

Источник: Интервью Лаврова итальянской газете "La Stampa", опубликованное 17 февраля, МИД РФ

Прямая речь Лаврова: "Последние несколько лет стали для наших отношений периодом упущенных возможностей. Действуя по принципу наименьшего общего знаменателя, Евросоюз сохраняет абсурдную увязку перспектив взаимодействия с внутриукраинским урегулированием.

По инициативе Брюсселя "заморожена" совместная работа по целому ряду направлений. Продлеваются односторонние ограничительные меры, наносящие многомиллиардные убытки экономике самих европейских стран. Значительная часть этого урона приходится на наиболее тесно связанных с нами торгово-инвестиционных партнеров в ЕС, включая Италию.

Такое положение дел объективно противоречит коренным интересам наших граждан".

Детали: Лавров считает, что в странах-членах Евросоюза растет понимание, что настало время вернуть отношения с Россией "на траекторию поступательного развития".

Он рассчитывает, что новое руководство Евросовета и Еврокомиссии "осознает несовместимость сохранения порочного "статус-кво" с поставленными им амбициозными задачами превращения ЕС в "геостратегического игрока высшего ранга".

Лавров заверил, что Кремль готов к совместной работе по продвижению российско-есовского сотрудничества на равноправной и взаимовыгодной основе.

Глава МИД РФ заявил: "Мы никогда не отказывались от идеи построения подлинно единой "большой Европы" без разделительных линий, которая включала бы в себя и Россию, и Евросоюз, и наших общих соседей.

В нынешних условиях важным шагом на этом пути могло бы стать сопряжение потенциалов Евразийского экономического союза и Евросоюза. Такое объединение усилий – помимо прочего – способствовало бы формированию пространства мира, равной и неделимой безопасности и широкого экономического взаимодействия от Атлантики до Тихого океана".