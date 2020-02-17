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В Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою

Понеділок, 17 лютого 2020, 10:04
В Конституційному суді РФ назвали СРСР незаконно створеною державою

Суддя Конституційного суду (КС) заявив, що Росія не є правонаступницею СРСР

Джерело: російське видання "Комерсант"

Деталі: Радянський Союз був "незаконно створеною державою", і Росія не повинна вважатися правонаступницею "репресивно-терористичних діянь" радянської влади, вважає суддя Конституційного суду (КС) Костянтин Арановський.

Свою думку він висловив у додатку до грудневої постанови КС про відшкодування трьом жінкам житла, забраного в ході радянських репресій. Суд став на сторону жінок.

Арановський погодився з судовим рішенням, але вирішив висловитися щодо правової відповідальності Росії за злочини, вчинені радянською владою.

"Російська Федерація не продовжує собою в праві, а замінює на своїй території державу, незаконно одного разу створену, що і зобов'язує її рахуватися з наслідками її діяльності, включаючи політичні репресії", –переконаний суддя.

Арановський зазначив, що передбачену законом реабілітацію жертв репресій не можна розглядати як відшкодування шкоди винуватцем.

Нагадаємо: Після розпаду Радянського Союзу в 1991 році Росія була визнана державою-продовжувачем, що повністю приймає на себе зобов'язання СРСР. У такий спосіб Росія продовжила членство в Організації Об'єднаних Націй, включаючи постійне членство в Раді Безпеки та інших міжнародних організаціях, замість СРСР.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяісторія
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