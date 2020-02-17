В Конституционном суде РФ назвали СССР незаконно созданным государством

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Понедельник, 17 февраля 2020, 11:04

Судья Конституционного суда (КС) заявил, что Россия не является правопреемницей СССР

Источник: российское издание "Коммерсант"

Детали: Советский Союз был "незаконно созданным государством", и Россия не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Свое мнение он высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении трем женщинам жилья, отнятого в ходе советских репрессий. Суд стал на сторону женщин.

Арановский согласился с судебным решением, но решил высказаться насчет правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", – убежден судья.

Арановский отметил, что предусмотренную законом реабилитацию жертв репрессий нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником.

Напомним: После распада Советского Союза в 1991 году Россия была признанана государством-продолжателем, полностью принимающим на себя обязательства СССР. Таким образом Россия продолжила членство в Организации Объединенных Наций, включая постоянное членство в Совете Безопасности и других международных организациях вместо СССР.

Темы: Росcия история


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