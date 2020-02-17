У столиці чоловік відкрив хаотичну стрілянину на всі боки 

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Понеділок, 17 лютого 2020, 11:06

На проспекті Голосіївському у Києві чоловік почав хаотичну стрілянину із предмета схожого на пневматичний пістолет. Внаслідок події ніхто постраждав.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "До столичної поліції надійшло повідомлення, що на проспекті Голосіївському невідомий влаштував стрілянину…

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що киянин, 1982 року народження, на вулиці почав хаотичну стрілянину.

Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень запросили до районного управління поліції".

Деталі: Внаслідок події ніхто постраждав.

Відомості про інцидент внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Голосіївського управління поліції.

Наразі вирішується питання про надання правової кваліфікації діям правопорушника.

Українська правда
Теми: поліція Київ


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