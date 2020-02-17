Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У столиці чоловік відкрив хаотичну стрілянину на всі боки 

Понеділок, 17 лютого 2020, 10:06
У столиці чоловік відкрив хаотичну стрілянину на всі боки 

На проспекті Голосіївському у Києві чоловік почав хаотичну стрілянину із предмета схожого на пневматичний пістолет. Внаслідок події ніхто постраждав.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "До столичної поліції надійшло повідомлення, що на проспекті Голосіївському невідомий влаштував стрілянину…

Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що киянин, 1982 року народження, на вулиці почав хаотичну стрілянину.

Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень запросили до районного управління поліції".

Деталі: Внаслідок події ніхто постраждав.

Відомості про інцидент внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Голосіївського управління поліції.

Наразі вирішується питання про надання правової кваліфікації діям правопорушника.

Українська правда
Теми: поліціяКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
поліція
"У вас всі цілі?": поліція оприлюднила відео з бодікамер патрульних після обстрілу Одеси
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: