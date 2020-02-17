У столиці чоловік відкрив хаотичну стрілянину на всі боки
На проспекті Голосіївському у Києві чоловік почав хаотичну стрілянину із предмета схожого на пневматичний пістолет. Внаслідок події ніхто постраждав.
Джерело: пресслужба поліції Києва
Дослівно: "До столичної поліції надійшло повідомлення, що на проспекті Голосіївському невідомий влаштував стрілянину…
Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що киянин, 1982 року народження, на вулиці почав хаотичну стрілянину.
Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень запросили до районного управління поліції".
Деталі: Внаслідок події ніхто постраждав.
Відомості про інцидент внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Голосіївського управління поліції.
Наразі вирішується питання про надання правової кваліфікації діям правопорушника.