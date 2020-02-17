В столице мужчина открыл беспорядочную стрельбу во все стороны
На проспекте Голосеевском в Киеве мужчина начал беспорядочную стрельбу из предмета похожего на пневматический пистолет. В результате происшествия никто пострадал.
Источник: пресс-служба полиции Киева
Дословно: "В столичной полиции поступило сообщение, что на проспекте Голосеевском неизвестный устроил стрельбу...
После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что киевлянин, 1982 года рождения, на улице начал беспорядочную стрельбу.
Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции".
Детали: В результате происшествия никто пострадал.
Сведения об инциденте внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Голосеевского управления полиции.
Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действиям правонарушителя.