В столице мужчина открыл беспорядочную стрельбу во все стороны

3334 просмотра
Понедельник, 17 февраля 2020, 11:06

На проспекте Голосеевском в Киеве мужчина начал беспорядочную стрельбу из предмета похожего на пневматический пистолет. В результате происшествия никто пострадал.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "В столичной полиции поступило сообщение, что на проспекте Голосеевском неизвестный устроил стрельбу...

После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что киевлянин, 1982 года рождения, на улице начал беспорядочную стрельбу.

Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции".

Детали: В результате происшествия никто пострадал.

Сведения об инциденте внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Голосеевского управления полиции.

Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действиям правонарушителя.

Украинская правда
Темы: полиция Киев


powered by lun.ua
Материалы по теме
Появилось видео смертельного ДТП с участием пьяного полицейского 17 февраля 2020, 11:01
Полиция усилила меры безопасности в центре Киева 17 февраля 2020, 10:00
Главные новости воскресенья и ночи: активы Ермака, задержание бандита по кличке "Клоун" 17 февраля 2020, 08:00
Все новости
Главные новости
Россия направила агентов в Ирландию, чтобы повредить трансатлантические кабели – СМИ
В Днепре во время бегства от полиции автомобиль сбил трех пешеходов
В РФ сказали, чего хотят для проведения "нормандского саммита"
Адвокаты Мангера пытались встретиться с Левиным – СМИ
Все новости
исследование

Мужчины испытывают стресс, когда женщины зарабатывают больше. И когда меньше – тоже

психология

Почему работа в выходные вредит здоровью? рассказывают эксперты

психология

Когда любимый человек внезапно исчезает из вашей жизни: почему так происходит и что делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів