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В столице мужчина открыл беспорядочную стрельбу во все стороны

Понедельник, 17 февраля 2020, 10:06
В столице мужчина открыл беспорядочную стрельбу во все стороны

На проспекте Голосеевском в Киеве мужчина начал беспорядочную стрельбу из предмета похожего на пневматический пистолет. В результате происшествия никто пострадал.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "В столичной полиции поступило сообщение, что на проспекте Голосеевском неизвестный устроил стрельбу...

После проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили, что киевлянин, 1982 года рождения, на улице начал беспорядочную стрельбу.

Полицейские обнаружили и изъяли предмет, похожий на пневматический пистолет, а правонарушителя для дачи объяснений пригласили в районное управление полиции".

Детали: В результате происшествия никто пострадал.

Сведения об инциденте внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Голосеевского управления полиции.

Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действиям правонарушителя.

Украинская правда
Темы: полицияКиев
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