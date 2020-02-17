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Сенцов поставив кримчанам діагноз: Фантомний біль за Радянським Союзом

Понеділок, 17 лютого 2020, 10:46
Сенцов поставив кримчанам діагноз: Фантомний біль за Радянським Союзом
Фото Дмитра Ларіна

Звільнений з російського політув'язнення Олег Сенцов розповів, що багато людей в Криму відчувають ностальгію за Радянським Союзом.

Джерело: його інтерв'ю Українській правді "Олег Сенцов: Це не біль, це просто бажання зробити все правильно – повернути Крим і покарати агресора"

Пряма мова: "Там все життя за комуністів голосували дуже сильно. Це що означає? Що пам'ять за Радянським Союзом там набагато сильніше. Це фантомний біль за Радянським Союзом, те, що відроджує зараз Росія... Вони в Криму лякали бандерівцями, ось зараз перед анексією, неіснуючими кривавими бандерівцями".

Деталі: За словами Сенцова, коли на півострів почали повертатися кримські татари, місцеве населення ставилося до них з негативом. Ними навіть дітей в школі лякали. Від кримчан приховували той факт, що насправді це земля кримських татар, що вони тут жили 300 років і що їх виселили.

Крім того, розповідає Сенцов, людям розповідали "казки про НАТО, яке ось-ось захопило би Крим".

Однак пізніше, говорить він, ставлення до кримських татар покращилося.

Більше читайте в інтерв'ю "Олег Сенцов: Це не біль, це просто бажання зробити все правильно – повернути Крим і покарати агресора"

Українська правда

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Теми: СенцовКрим
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