Сенцов поставил крымчанам диагноз: Фантомная боль по Советскому Союзу

Освобожденный из российского политзаключения Олег Сенцов рассказал, что много людей в Крыму испытывают ностальгию по Советскому Союзу.

Источник: его интервью Украинской правде "Олег Сенцов: Это не боль, это просто желание сделать все правильно – вернуть Крым и наказать агрессора"

Прямая речь: "Там всю жизнь за коммунистов голосовали очень сильно. Это что означает? Что память по Советскому Союзу там намного сильнее. Это фантомная боль по Советскому Союзу, то, что возрождает сейчас Россия… Они в Крыму пугали бандеровцами, вот сейчас перед аннексией, несуществующими кровавыми бандеровцами".

Детали: По словам Сенцова, когда на полуостров начали возвращаться крымские татары, местное население относилось к ним с негативом. Ими даже детей в школе пугали. От крымчан скрывали тот факт, что на самом деле это земля крымских татар, что они здесь жили 300 лет и что их выселили.

Кроме того, рассказывает Сенцов, людям рассказывали "сказки про НАТО, которое вот-вот захватило бы Крым".

Однако позднее, говорит он, отношение к крымским татарам улучшилось.

Больше читайте в интервью "Олег Сенцов: Это не боль, это просто желание сделать все правильно – вернуть Крым и наказать агрессора"