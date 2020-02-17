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СБУ заблокувала мережу "ботоферм": обшуки пройшли в 5 містах

Понеділок, 17 лютого 2020, 11:35
СБУ заблокувала мережу ботоферм: обшуки пройшли в 5 містах

Служба безпеки України блокувала у різних регіонах країни діяльність розгалуженої мережі "ботоферм", обладнання яких підтримувалось через російські онлайн-сервіси.      

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства угруповання зареєструвало понад 8 тисяч активних фейкових акаунтів для поширення у популярних соцмережах недостовірної інформації про ситуацію в Україні, підбурювання протестних настроїв, залякування населення, розсилання повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури та здійснення інформаційних атак на акаунти українських високопосадовців.

 

Через акаунти також розповсюджували вогнепальну зброю, вибухові пристрої, наркотичні засоби. Реєстрацію цих акаунтів в мережі "Інтернет" здійснювали через російські онлайн-сервіси, які надавали послуги віртуальних мобільних номерів.

Частину обладнання зловмисники використовували для нелегального переправлення телефонного трафіку незаконно створених "операторів" "Фенікс" і "Лугаком", які функціонують на тимчасово непідконтрольних територіях, на мережі вітчизняних операторів.

За інформацією спецслужби, цими "послугами" користувались "ватажки" незаконних збройних формувань так званих "ЛНР" і "ДНР".

Під час проведення обшуків у Києві, Харкові, Дніпрі, Дубно (Рівненської області) та Ірпені (Київської області) працівники спецслужби виявили та вилучили комп’ютерну техніку та спеціальне обладнання (GSM-модеми, шлюзи), понад 22 тисячі SIM-карток операторів стільникового мобільного зв’язку України. Вилучено чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували провокативні коментарі під публікаціями українських політичних діячів.

 

Наразі перевіряється версія щодо причетності до організації вказаної протиправної діяльності спеціальних та розвідувальних органів РФ.

Українська правда

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Теми: СБУдезінформація
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