СБУ заблокировала сеть "ботоферм": обыски прошли в 5 городах

Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети "ботоферм", оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, группировка зарегистрировала более 8000 активных фейковых аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников.

Через аккаунты также распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства. Регистрацию этих аккаунтов в сети "Интернет" осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.

Часть оборудования злоумышленники использовали для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных "операторов" "Феникс" и "ЛугаКий", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.

По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались "главари" незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днипре, Дубно (Ровенская область) и Ирпене (Киевской области) работники спецслужбы обнаружили и изъяли компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

Сейчас проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов РФ.