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Правоохоронці попередили вибух у ТРЦ

Понеділок, 17 лютого 2020, 11:37
Правоохоронці попередили вибух у ТРЦ

Правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій біля входу до торговельного центру у Харкові.

Джерело: пресслужба поліції Харківської області

Деталі: Саморобний вибуховий пристрій був виявлений в урні біля входу до торговельного центру по вулиці Академіка Павлова. Повідомлення про це надійшло до поліції 17 лютого близько 01:05.

На місці працювали спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області та слідчо-оперативна група Московського відділу поліції. Правоохоронці виявили саморобний вибуховий пристрій і знешкодили його.

У зв’язку з цим до Єдиного реєстру  досудових розслідувань внесено інформацію про злочин за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

В поліції зазначили, що слідчі вживають заходи для встановлення та затримання особи, причетної до злочину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківполіція
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