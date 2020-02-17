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Правоохранители предотвратили взрыв в ТРЦ

Понедельник, 17 февраля 2020, 11:37
Правоохранители предотвратили взрыв в ТРЦ

Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство у входа в торговый центр в Харькове.

Источник: пресс-служба полиции Харьковской области

Детали: Самодельное взрывное устройство было обнаружено в урне у входа в торговый центр по улице Академика Павлова. Сообщение об этом поступило в полицию 17 февраля около 1:05.

На месте работали специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области и следственно-оперативная группа Московского отдела полиции. Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство и обезвредили его.

В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о преступлении по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

В полиции отметили, что следователи принимают меры для установления и задержания лица, причастного к преступлению.

Темы: Харьковполиция
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