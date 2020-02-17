Зима у Києві б'є нові температурні рекорди
За половину останнього календарного зимового місяця в столиці температура побила 2 рекорди.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Деталі: За даними спостережень метеостанції 15 лютого кияни пережили найтеплішу ніч за 140 років спостережень. Стовпчик термометру не опустився вночі нижче +2,3°С, що на 1,4°С тепліше ніж у 1950 році.
Ніч на 17 лютого у Києві виявилась також найтеплішою. Стовпчик термометру не опустився вночі нижче +1,8°С, що на 0,1°С тепліше ніж у 1974 році.
Нагадаємо: За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Срезневського, метеорологічна зима до Києва не завітала.