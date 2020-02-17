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Зима в Киеве бьет новые температурные рекорды

Понедельник, 17 февраля 2020, 12:03
Зима в Киеве бьет новые температурные рекорды

За половину последнего календарного зимнего месяца в столице температура побила 2 рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже 2,3° С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году.

Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также самой теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8° С, что на 0,1° С теплее чем в 1974 году.

Напомним: По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев не пришла.

Украинская правда

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Темы: погода
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