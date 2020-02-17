Зима в Киеве бьет новые температурные рекорды

435 просмотров
Понедельник, 17 февраля 2020, 13:03

За половину последнего календарного зимнего месяца в столице температура побила 2 рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже 2,3° С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году.

Ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также самой теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8° С, что на 0,1° С теплее чем в 1974 году.

Напомним: По данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев не пришла.

Украинская правда
Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украину идет потепление 17 февраля 2020, 09:35
На Украину движется штормовой циклон Victoria 16 февраля 2020, 14:32
Киевлян предупреждают о плохой видимости из-за тумана 16 февраля 2020, 03:20
Все новости
Главные новости
Экс-советник Порошенко назвал военных "ублюдками", "Слуга народа" хочет наказания
Разумков вычитал нардепов за кофе, еду и смартфоны на работе
Россия направила агентов в Ирландию, чтобы повредить трансатлантические кабели – СМИ
В Днепре во время бегства от полиции автомобиль сбил трех пешеходов
Все новости
деньги

Как начать экономить: 4 советы

еда

Великий пост 2020: как правильно поститься

Фото

Когда запланировали кулинарный шедевр, но что-то пошло не так

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!