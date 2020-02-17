Винуватцями ДТП у Дніпрі виявилися бандити, які викрали людину 

У Дніпрі затримали 6 членів злочинної групи, яка викрадала людей та вимагала викуп. При цьому 2 членів банди затримали "на гарячому", під час погоні зловмисники збили 3 пішоходів, одна людина загинула.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "У Дніпрі поліцейські затримали злочинну групу, члени якої скоїли смертельне ДТП на проспекті Слобожанському та підозрюються у серії особливо тяжких злочинів.

16 лютого лідер групи, керуючи викраденим автомобілем "Ауді", скоїв наїзд на трьох людей. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один чоловік загинув на місці. Ще двоє людей, серед яких чотирирічна дитина, отримали травми".

Деталі: Правоохоронці з’ясували, що злочинне угрупування складалося з 6 осіб.

16 лютого зловмисники викрали 30-річного чоловіка та під погрозою зброї вимагали у нього 20 тисяч доларів.

На перехресті потерпілий помітив автомобіль патрульних та почав кричати про допомогу. В ході переслідування 2 зловмисників затримали.

Виявилося, що 54-річний лідер групи у листопаді 2019 року звільнився з місць позбавлення волі та організував банду.

Ще 4-х членів групи затримали співробітники поліції за спецпризначенці КОРД.

Під час обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили арсенал вогнепальної зброї.

Наразі всі шестеро чоловіків затримані. Вирішується питання про оголошення їм підозри за чотирма статтями ККУ – ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 4 ст. 187 (розбій).

Після проведення судових експертиз зброї буде відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Кожному бандиту загрожує до 15 років позбавлення волі.

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