Пацієнтська організація "100% життя" заявляє про спробу підриву їхнього офісу у Києві через законопроєкт, який дозволяє дітям лікуватись без батьків, авторства нардепа від "Слуги народу" і члена цієї організації Лади Булах.

Джерело: пост у Facebook, коментарі представника пресслужби організації Христини Абрамовської та речника поліції Подільського району Києва Анни Страшок УП

Дослівно: "Вперше в Україні, на пропозиції вдосконалити права людини громадська організація отримала погрозу, яку можна оцінити, як терористичну дію. Сьогодні вночі невідомі скоїли спробу підриву офісу найбільшої пацієнтської організації "100% життя" – Мережа ЛЖВ. Також було залишено напис, який, за нашими оцінками, адресовано народному депутату України, члену нашої організації".

Деталі: За словами Абрамовської, на момент, коли вони приїхали вранці 17 лютого до офісу, там була поліція, на скляних дверях були сліди вибуху, а поруч лежав плакат, написаний балончиком, з посланням до Булах "Лада, спасибі за законопроєкт".

Представник пресслужби уточнила, що мова йде про законопроєкт №2684, який дозволяє дітям від 14 років отримувати доступ до їхньої медичної інформації і відповідно лікуватись без батьків.

За словами Абрамовської, законопроєкт зіткнувся з жорсткою критикою у соцмережах, де люди, які його не читали, заявляють, що він "дозволить підліткам мало не 10 років змінювати стать і робити аборти тощо".

Вона додала, що вибух не пошкодив двері, бо на них броньоване скло, і тому що невідомі підклали "не якийсь потужний пристрій".

Що саме вибухнуло біля організації, з’ясують вибухотехніки, які наразі працюють на місці події.

Як повідомила УП речник поліції Подільського району Києва Анна Страшок, на місці працювали вибухотехніки і слідчо-оперативна група.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини події, вивчають відео з камер спостереження і проводять відповідні експертизи.