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"Слуге народа" прислали "взрывной привет" из-за желания иначе лечить подростков

Понедельник, 17 февраля 2020, 13:10
Слуге народа прислали взрывной привет из-за желания иначе лечить подростков

Пациентская организация "100% жизни" заявляет о попытке подрыва их офиса в Киеве из-за законопроекта, который позволяет детям лечиться без родителей, авторства нардепа от "Слуги народа" и члена этой организации Лады Булах.

Источник: пост в Facebook, комментарии представителя пресс-службы организации Кристины Абрамовской и пресс-секретаря полиции Подольского района Киева Анны Страшок УП

Дословно: "Впервые в Украине на предложение усовершенствовать права человека общественная организация получила угрозу, которую можно оценить, как террористическое действие. Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь" – Сеть ЛЖВ. Также оставили ​​надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации".

Детали: По словам Абрамовской, на момент, когда они приехали утром 17 февраля к офису, там была полиция, на стеклянной двери были следы взрыва, а рядом лежал плакат, написанный баллончиком, с посланием к Булах "Лада, спасибо за законопроект".

Представитель пресс-службы уточнила, что речь идет о законопроекте №2684, который позволяет детям с 14 лет иметь доступ к их медицинской информации и соответственно лечиться без родителей.

По словам Абрамовской, законопроект столкнулся с жесткой критикой в ​​соцсетях, где люди, которые его не читали, заявляют, что "он позволит подросткам почти 10 лет менять пол, делать аборты и тому подобное".

Она добавила, что взрыв не повредил двери, потому что на них бронированное стекло, и потому что неизвестные подложили "не какое-то мощное устройство".

Что именно взорвалось возле организации, выяснят взрывотехники, которые сейчас работают на месте происшествия.

Как сообщила УП пресс-секретарь полиции Подольского района Киева Анна Страшок, на месте работали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, изучают видео с камер наблюдения и проводят соответствующие экспертизы.

Ирина Балачук, УП

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Темы: КиевСлуга народавзрыв
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