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Вітання "Слава Україні!" в армії збережуть наказом Міноборони

Понеділок, 17 лютого 2020, 13:39
Вітання Слава Україні! в армії збережуть наказом Міноборони

Міністерство оборони зазначає, що втрата чинності закону про Стройовий статут Збройних Сил України жодним чином не скасує військове вітання, яке буде закріплено у відомчому документі.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "У відповідному наказі Міністерства оборони України будуть збережені визначені на даний час вимоги щодо виконання військового вітання, а саме вітання: "Слава Україні!" та відповіді на нього: "Героям слава!".

Деталі: Відомство роз’яснює, що у зв’язку з прийняттям Верховною Радою закону втрату чинності закону про стройовий статут, повноваження визначати стройові прийоми і рухи військовослужбовців законодавчо закріплено за Міністерством оборони.

В оборонному відомстві буде видано наказ Міністерства оборони України, де буде визначено:

стройові прийоми і рухи військовослужбовців без зброї та із зброєю;

строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;

місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;

обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Чому це важливо: В деяких ЗМІ з’явилася дезінформація, що народні депутати прийняли закон, яким скасовується вітання "Слава Україні" - "Героям слава" в армії.

Нагадаємо: Вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!" в армії та в поліції законодавчо закріпила Верховна Рада 8 скликання.

"Українська правда" у Threads

Теми: Міноборониармія
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