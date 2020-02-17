Приветствие "Слава Украине!" в армии сохранят приказом Минобороны

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Понедельник, 17 февраля 2020, 14:39

Министерство обороны отмечает, что отмена закона о Строевом уставе Вооруженных Сил Украины никоим образом не отменит воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе.

Источник: Минобороны

Дословно: "В соответствующем приказе Министерства обороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия: "Слава Украине!" и ответа на него: "Героям слава!".

Детали: Ведомство разъясняет, что в связи с принятием Верховной Радой закона об утрате силы закона о строевом уставе, полномочия определять строевые приемы и движения военнослужащих законодательно закреплены за Министерством обороны.

В оборонном ведомстве будет издан приказ Министерства обороны Украины, где будут определены:

строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Почему это важно: В некоторых СМИ появилась дезинформация, что народные депутаты приняли закон, которым отменяется приветствие "Слава Украине" - "Героям слава" в армии.

Украинская правда
Темы: Минобороны армия


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