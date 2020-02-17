Приветствие "Слава Украине!" в армии сохранят приказом Минобороны
Министерство обороны отмечает, что отмена закона о Строевом уставе Вооруженных Сил Украины никоим образом не отменит воинское приветствие, которое будет закреплено в ведомственном документе.
Источник: Минобороны
Дословно: "В соответствующем приказе Министерства обороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия: "Слава Украине!" и ответа на него: "Героям слава!".
Детали: Ведомство разъясняет, что в связи с принятием Верховной Радой закона об утрате силы закона о строевом уставе, полномочия определять строевые приемы и движения военнослужащих законодательно закреплены за Министерством обороны.
В оборонном ведомстве будет издан приказ Министерства обороны Украины, где будут определены:
строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;
строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;
порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;
место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;
обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.
Почему это важно: В некоторых СМИ появилась дезинформация, что народные депутаты приняли закон, которым отменяется приветствие "Слава Украине" - "Героям слава" в армии.