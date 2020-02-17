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Мера Світлодарська відправили під домашній арешт

Понеділок, 17 лютого 2020, 14:26
Мера Світлодарська відправили під домашній арешт

Краматорський міський суд Донецької області відправив під цілодобовий домашній арешт міського голову Світлодарська Анатолія Брехунця, підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність України.

Джерело: пресслужба прокуратури Донецької області

Дослівно: "За клопотанням прокуратури Донецької області Світлодарському міському голові, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, Краматорським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту".

Деталі: Відзначається, що у травні 2014 року мер Світлодарська вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму щодо суверенності так званої "ДНР".

Через це йому повідомили про підозру.

На сайті Світлодарської міськради вказано, що з 2010 року міським головою Світлодарська є Анатолій Брехунець.

Згідно з електронними деклараціями на сайті НАЗК, Брехунець обіймав цю посаду ще і в 2019 році.

Українська правда
Теми: Донецька областьсудмісцева влада
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