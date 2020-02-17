Мера Світлодарська відправили під домашній арешт

718 переглядів
Понеділок, 17 лютого 2020, 15:26

Краматорський міський суд Донецької області відправив під цілодобовий домашній арешт міського голову Світлодарська Анатолія Брехунця, підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність України.

Джерело: пресслужба прокуратури Донецької області

Дослівно: "За клопотанням прокуратури Донецької області Світлодарському міському голові, який обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, Краматорським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту".

Деталі: Відзначається, що у травні 2014 року мер Світлодарська вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму щодо суверенності так званої "ДНР".

Через це йому повідомили про підозру.

На сайті Світлодарської міськради вказано, що з 2010 року міським головою Світлодарська є Анатолій Брехунець.

Згідно з електронними деклараціями на сайті НАЗК, Брехунець обіймав цю посаду ще і в 2019 році.

Українська правда
Теми: Донецька область суд місцева влада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Біля вокзалу на Донеччині заклали вибухівку 25 січня 2020, 01:24
СБУ затримала двох інформаторок "ДНР" із Лиману, які "шифрували" дані про ЗСУ 24 січня 2020, 15:21
СБУ викрила колишню військову Нацгвардії: була шпигункою "ДНР" 16 січня 2020, 17:02
Усі новини
Головні новини
Головним по спорту в Україні стане каратист
Винуватцями ДТП у Дніпрі виявилися бандити, які викрали людину 
"Психанув": ексрадник Порошенка вибачився за "ублюдків" на адресу військових
Зима у Києві б'є нові температурні рекорди
Усі новини
Фотопроект

18 пар очей, від яких неможливо відірвати погляд

Фото

Як виглядали в молодості зірки, яких ми звикли бачити у зрілому віці

Фото

Google опублікував 1000 неймовірних пейзажів Землі з космосу