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Мэра Светлодарска отправили под домашний арест

Понедельник, 17 февраля 2020, 14:26
Мэра Светлодарска отправили под домашний арест

Краматорский городской суд Донецкой области отправил под круглосуточный домашний арест мэра Светлодарска Анатолия Брехунца, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Источник: пресс-служба прокуратуры Донецкой области

Дословно: "По ходатайству прокуратуры Донецкой области Светлодарскому городскому голове, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины, Краматорским городским судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста".

Детали: Отмечается, что в мае 2014 года мэр Светлодарска внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал за вопрос о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности так называемой "ДНР".

Из-за этого ему сообщили о подозрении.

На сайте Светлодарского горсовета указано, что с 2010 года городским головой Светлодарска является Анатолий Брехунец.

Согласно электронным декларациям на сайте НАПК, Брехунец занимал эту должность еще и в 2019 году.

Украинская правда

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Темы: Донецкая областьсудместная власть
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