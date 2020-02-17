Поліція повернула MARUV речі, які грабіжник вкрав з її машини

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Понеділок, 17 лютого 2020, 15:36

Співачці Maruv (Анні Корсун) повернули частину вкрадених місяць тому з її машини речей.

Джерело: пресслужба поліції Києва

Дослівно: "Сьогодні, 17 лютого, слідчий Шевченківського управління поліції повернув співачці частину викрадених речей, інше майно повернуть власниці після проведення експертиз".

 

Що було раніше: Ввечері 11 січня на вулиці Богдана Хмельницького у Києві невідомі розбили скло автомобіля MARUV і викрали із салону сумку з грошима та коштовностями.

Через кілька тижнів столичні правоохоронці затримали чоловіка, який пограбував автомобіль співачки.

Слідчі Шевченківського управління поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав чоловіку запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 600 тисяч гривень.

Підозрюваний заставу не вніс і перебуває під вартою.

Теми: поліція Київ


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