Полиция вернула MARUV вещи, которые грабитель украл из ее машины

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Понедельник, 17 февраля 2020, 15:36

Певице Maruv (Анне Корсун) вернули часть украденных месяц назад из ее машины вещей.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "Сегодня, 17 февраля, следователь Шевченковского управления полиции вернул певице часть похищенных вещей, другое имущество вернут владелице после проведения экспертиз".

 

Что было раньше: Вечером 11 января на улице Богдана Хмельницкого в Киеве неизвестные разбили стекло автомобиля MARUV и похитили из салона сумку с деньгами и драгоценностями.

Через несколько недель столичные правоохранители задержали мужчину, который ограбил автомобиль певицы.

Следователи Шевченковского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Подозреваемый залог не внес и находится под стражей.

Темы: полиция Киев


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