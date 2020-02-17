Вибори по округу №179: за крісло в Раді позмагаються 40 кандидатів

Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати на проміжних виборах 15 березня 2020 року в окрузі №179 у Харківській області.

Джерело: ЦВК, голова комісії Олег Діденко, якого цитує "Радіо Свобода"

Дослівно: "ЦВК завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179. Всього зареєстровано 40 кандидатів у народні депутати України".

Деталі: Серед кандидатів є представники різноманітних партій (наприклад "Патріоти Волині", "Добрий самарянин", "Діти війни" і т.д.) і самовисуванці.

Партія влади "Слуга народу" на ці вибори делегувала Вікторію Алєксєйчук, яка на позачергових виборах 21 липня 2019 року балотувалась до Ради по 174 округу в Харкові. Від "Європейської солідарності" на вибори піде народний депутат 8-го скликання киянка Вікторія Пташник.

Також до парламенту йде колишня очільниця Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

Голова ЦВК Олег Діденко звернув увагу на звинувачення на адресу у нібито реєстрації "клонів". Подібні закиди лунали через те, що серед кандидатів у народні депутати минулого тижня зареєстрували Яну Світличну. Вона має таке ж прізвище, що й зареєстрована нині колишня очільниця Харківської ОДА.

Діденко заявив, що ЦВК "дуже негативно ставиться до застосування будь-яких технологій на виборах", але в цьому випадку він застосування такої технології не вбачає.

За його словами Центрвиборчком перевірив усіх кандидатів і в цьому випадку не мала місця зміна прізвища чи імені, як це часто бувало на попередніх виборах. Йдеться про тезку за прізвищем.

Що було раніше: 13 грудня Центральна виборча комісія призначила на 15 березня 2020 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 179 харківської області. Таке рішення ЦВК прийняла через дострокове припинення повноважень нардепа від "Слуги народа" Олексія Кучера, обраного по виборчому округу № 179 в Харківській області, який пізніше очолив Харківську область.