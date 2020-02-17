Выборы по округу №179: за кресло в Раде поборются 40 кандидатов

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах 15 марта 2020 года в округе №179 Харьковской области.

Источник: ЦИК, председатель комиссии Олег Диденко, которого цитирует "Радио Свобода"

Дословно: "ЦИК завершил регистрацию кандидатов в народные депутаты Украины в ОВО № 179. Всего зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты Украины".

Детали: Среди кандидатов есть представители различных партий (например "Патриоты Волыни", "Добрый самарянин", "Дети войны" и т.д.) и самовыдвиженцы.

Партия власти "Слуга народа" на эти выборы делегировала Викторию Алексейчук, которая на внеочередных выборах 21 июля 2019 года баллотировалась в Раду по 174 округу в Харькове, но не прошла. От "Европейской солидарности" на выборы пойдет народный депутат 8-го созыва киевлянка Виктория Пташник.

Также в парламент идет бывшая руководительница облгосадминистрации Юлия Светличная.

Председатель ЦИК Олег Диденко обратил внимание на обвинения в адрес в якобы регистрации "клонов". Подобные упреки звучали из-за того, что среди кандидатов в народные депутаты на прошлой неделе зарегистрировали Яну Светличную. Она имеет такую ​​же фамилию, что и зарегистрированная сейчас бывшая руководительница Харьковской ОГА.

Диденко заявил, что ЦИК "очень негативно относится к применению любых технологий на выборах", но в этом случае применения такой технологии не видит.

По его словам Центризбирком проверил всех кандидатов и в этом случае не имело места изменение фамилии или имени, как это часто бывало на предыдущих выборах. Речь идет о тезке по фамилии.

Что было ранее: 13 декабря Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области. Такое решение ЦИК принял из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил область.