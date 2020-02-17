Інспектора Херсонської митниці за нерозмитнення суден притягнули до відповідальності

Старшому інспектору митного оформлення Херсонської митниці повідомили про підозру у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Джерело: ДБР

Деталі: Упродовж 2016-2018 років під час оформлення суден закордонного плавання у пунктах пропуску інспектор вносив у документи недостовірні відомості і у такий спосіб дозволяв не сплачувати митні платежі.

Дії підозрюваного завдали державному бюджету збитків на суму понад 350 тисяч гривень.

Тривають слідчі дії за ч.1 ст.366 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу. Митнику загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.