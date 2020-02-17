Инспектора Херсонской таможни за "нерастаможку" судов привлекли к ответственности

Старшему инспектору таможенного оформления Херсонской таможни сообщили о подозрении в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Источник: ГБР

Детали: В течение 2016-2018 годов во время оформления судов заграничного плавания в пунктах пропуска инспектор вносил в документы недостоверные сведения и таким образом позволял не платить таможенные платежи.

Действия подозреваемого нанесли государственному бюджету ущерб на сумму свыше 350 тысяч гривен.

Идут следственные действия по ч.1 ст.366 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса. Таможеннику грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.