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Глава Amazon пожертвує $10 мільярдів на боротьбу зі змінами клімату

Вівторок, 18 лютого 2020, 04:20
Глава Amazon пожертвує $10 мільярдів на боротьбу зі змінами клімату

Засновник Amazon Джефф Безос виділить $10 мільярдів на фінансування науковців, активістів, громадських організацій, які займаються захистом навколишнього середовища та протидією наслідкам зміни клімату. 

Джерело: Reuters

Деталі: Найбагатша людина світу оголосив про створення "Фонду Землі". Уже влітку новостворена організація почне видавати гранти у рамках цієї ініціативи. 

У своєму Instagram власник Amazon написав, що хоче працювати разом з іншими, щоб посилити наявні та вивчити нові засоби боротьби із руйнівним вливом зміни клімату на планету. 

Українська правда

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Теми: екологіяСША
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