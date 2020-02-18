Глава Amazon пожертвує $10 мільярдів на боротьбу зі змінами клімату

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Вівторок, 18 лютого 2020, 05:20

Засновник Amazon Джефф Безос виділить $10 мільярдів на фінансування науковців, активістів, громадських організацій, які займаються захистом навколишнього середовища та протидією наслідкам зміни клімату. 

Джерело: Reuters

Деталі: Найбагатша людина світу оголосив про створення "Фонду Землі". Уже влітку новостворена організація почне видавати гранти у рамках цієї ініціативи. 

У своєму Instagram власник Amazon написав, що хоче працювати разом з іншими, щоб посилити наявні та вивчити нові засоби боротьби із руйнівним вливом зміни клімату на планету. 

Українська правда
Теми: екологія США


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