Глава Amazon пожертвує $10 мільярдів на боротьбу зі змінами клімату
Вівторок, 18 лютого 2020, 04:20
Засновник Amazon Джефф Безос виділить $10 мільярдів на фінансування науковців, активістів, громадських організацій, які займаються захистом навколишнього середовища та протидією наслідкам зміни клімату.
Джерело: Reuters
Деталі: Найбагатша людина світу оголосив про створення "Фонду Землі". Уже влітку новостворена організація почне видавати гранти у рамках цієї ініціативи.
У своєму Instagram власник Amazon написав, що хоче працювати разом з іншими, щоб посилити наявні та вивчити нові засоби боротьби із руйнівним вливом зміни клімату на планету.
Українська правда