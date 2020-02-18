Глава Amazon пожертвует $10 миллиардов на борьбу с изменениями климата
Вторник, 18 февраля 2020, 04:20
Основатель Amazon Джефф Безос выделит $10 миллиардов на финансирование ученых, активистов, общественных организаций, что занимаются защитой окружающей среды и противодействием последствиям изменения климата.
Источник: Reuters
Детали: Самый богатый человек мира объявил о создании "Фонда Земли". Уже летом эта организация начнет выдавать гранты в рамках этой инициативы.
В своем Instagram владелец Amazon написал, что хочет работать вместе с другими, чтобы усилить наявные и изучить новые средства борьбы с разрушительным влиянием изменений климата на планету.
Украинская правда