Глава Amazon пожертвует $10 миллиардов на борьбу с изменениями климата

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Вторник, 18 февраля 2020, 05:20

Основатель Amazon Джефф Безос выделит $10 миллиардов на финансирование ученых, активистов, общественных организаций, что занимаются защитой окружающей среды и противодействием последствиям изменения климата.

Источник: Reuters

Детали: Самый богатый человек мира объявил о создании "Фонда Земли". Уже летом эта организация начнет выдавать гранты в рамках этой инициативы.

В своем Instagram владелец Amazon написал, что хочет работать вместе с другими, чтобы усилить наявные и изучить новые средства борьбы с разрушительным влиянием изменений климата на планету.

Украинская правда
Темы: экология США


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