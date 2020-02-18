Експерти МВФ їдуть до Києва
Вівторок, 18 лютого 2020, 08:53
Експерти з Міжнародного валютного фонду їдуть до Києва для обговорення подальшої співпраці.
Джерело: постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, "Радіо Свобода"
Пряма мова: "Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності".
Передісторія:
- 7 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Вони попередньо домовилися про нову трирічну програму співпраці на майже 5,5 мільярда гривень. Документ має бути затверджений керівництвом МВФ.
- 12 грудня голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що Київ може підписати нову програму з Міжнародним валютним фондом в першому кварталі 2020 року.
- За його словами, "залишилися незначні технічні моменти". Серед них – ухвалення закону про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають на стадії ліквідації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, створення єдиних юросіб податкової та митної служби та доопрацювання законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення.
- Національний банк вважає ключовим ризиком для реалізації позитивних макроекономічних прогнозів відтермінування укладення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.