Експерти МВФ їдуть до Києва

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Вівторок, 18 лютого 2020, 09:53

Експерти з Міжнародного валютного фонду їдуть до Києва для обговорення подальшої співпраці.

Джерело: постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності".

Передісторія:

  • 7 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Вони попередньо домовилися про нову трирічну програму співпраці на майже 5,5 мільярда гривень. Документ має бути затверджений керівництвом МВФ.
  • 12 грудня голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що Київ може підписати нову програму з Міжнародним валютним фондом в першому кварталі 2020 року.
  • За його словами, "залишилися незначні технічні моменти". Серед них – ухвалення закону про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають на стадії ліквідації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, створення єдиних юросіб податкової та митної служби та доопрацювання законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення.
  • Національний банк вважає ключовим ризиком для реалізації позитивних макроекономічних прогнозів відтермінування укладення нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Теми: МВФ


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