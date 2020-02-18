Експерти МВФ їдуть до Києва

Експерти з Міжнародного валютного фонду їдуть до Києва для обговорення подальшої співпраці.

Джерело: постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужнішого зростання та забезпечення стабільності".

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