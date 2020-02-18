Эксперты МВФ едут в Киев
Вторник, 18 февраля 2020, 08:53
Эксперты из Международного валютного фонда едут в Киев для обсуждения дальнейшего сотрудничества.
Источник: постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, "Радио Свобода"
Прямая речь: "Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности".
Предыстория:
- 7 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева провели телефонный разговор. Они предварительно договорились о новой трехлетней программе сотрудничества на почти 5,5 миллиарда гривен. Документ должен быть утвержден руководством МВФ.
- 12 декабря глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что Киев может подписать новую программу с Международным валютным фондом в первом квартале 2020 года.
- По его словам, "остались незначительные технические моменты". Среди них – принятие закона о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы и доработки законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
- Национальный банк считает ключевым риском для реализации позитивных макроэкономических прогнозов отсрочки заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.