Эксперты МВФ едут в Киев

967 просмотров
Вторник, 18 февраля 2020, 09:53

Эксперты из Международного валютного фонда едут в Киев для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Источник: постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности".

Предыстория:

  • 7 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева провели телефонный разговор. Они предварительно договорились о новой трехлетней программе сотрудничества на почти 5,5 миллиарда гривен. Документ должен быть утвержден руководством МВФ.
  • 12 декабря глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что Киев может подписать новую программу с Международным валютным фондом в первом квартале 2020 года.
  • По его словам, "остались незначительные технические моменты". Среди них – принятие закона о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в Фонде гарантирования вкладов физических лиц, создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы и доработки законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
  • Национальный банк считает ключевым риском для реализации позитивных макроэкономических прогнозов отсрочки заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Темы: МВФ


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский обсудил с директором МВФ ряд законопроектов 15 февраля 2020, 10:49
Зеленский в Мюнхене встретится с генсеком НАТО 15 февраля 2020, 08:54
В Раде изменили "антиколомойский" законопроект, МВФ его не согласовал – СМИ 6 февраля 2020, 18:25
Все новости
Главные новости
Зеленский о бое на Донбассе: Это – попытка сорвать мирный процесс
Бой на линии разграничения закончился, есть погибший – ОС
Боевики попытались перейти линию разграничения на Луганщине, продолжается бой
У Порошенко требуют от Зеленского заявления, поедет ли он на парад в Москву
Все новости
мимими

11 теплых подарков для людей, которым всегда холодно

здоровье

Атопический дерматит (диатез) у детей и взрослых: симптомы, причины и ошибки в лечении

психология

Почему работа в выходные вредит здоровью? рассказывают эксперты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!