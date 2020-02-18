Эксперты МВФ едут в Киев

Эксперты из Международного валютного фонда едут в Киев для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

Источник: постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев для проведения технических обсуждений политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности".

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