Дубилет: Глав обладминистраций будут оценивать по 24 показателям
В Кабинете министров определили 24 ключевых показателя эффективности, по которым будут ежеквартально оценивать председателей областных государственных администраций.
Источник: пост министра Кабмина Дмитрия Дубилета в Facebook
Прямая речь: "Делюсь с вами KPI, которые мы составили для оценки глав обладминистраций. Из этих KPI мы будем ежеквартально составлять рейтинг и привязывать к нему систему мотивации. Let's start the race! (Давайте начнем гонку, – англ.)".
Детали: По словам Дубилета, показатели сформулировали таким образом, чтобы все регионы могли "соревноваться" между собой. Сначала их получилось около 100, но с таким количеством было бы невозможно работать, поэтому остановились на 24.
Перечень критериев эффективности, по которым будут оценивать глав ОГА:
- Количество детей в возрасте от 3 до 5 лет, охваченных дошкольным образованием
- Количество детей с особыми образовательными потребностями, охваченных инклюзивным обучением
- Расширение сети опорных заведений общего среднего образования
- Организация подвоза учащихся в учреждения общего среднего образования школьным автобусом
- Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которых устроили в семейные формы воспитания
- Количество заключенных деклараций с семейным врачом
- Автономизация учреждений здравоохранения вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) и экстренной медицинской помощи
- Обеспечение компьютеризации и регистрации в электронной системе здравоохранения учреждений здравоохранения
- Уровень охвата прививками
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведен капитальный ремонт, реконструкция
- Обеспечение принятия в эксплуатацию объектов незавершенного строительства коммунальной формы собственности, проектный срок реализации которых превышен на три и более года
- Охват территории области способными территориальными общинами, которые имеют высокий и средний уровень способности
- Суммарная мощность альтернативных источников энергии (электрической и тепловой)
- Уровень инвентаризации земель региона государственной и коммунальной собственности
- Выполнение бюджетной программы "Государственный фонд регионального развития"
- Уровень использования средств дорожного фонда, предусмотренных для строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах
- Уровень поступлений налога на доходы физических лиц на одного человека наличного населения на 1 января предыдущего года
- Уровень выполнения доходов общего фонда сводного бюджета области
- Объем доходов сводного бюджета области
- Объем капитальных расходов сводного бюджета области
- Уровень поступления платы за землю (земельного налога и арендной платы)
- Стоимость закупок в электронной системе закупок
- Открытые торги, которые принадлежат к сфере их управления
- Просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы (с начислениями) работникам бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств местных бюджетов
Дубилет отметил, что первое подведение итогов будет по результатам первого квартала.