Ексбійця "Омеги" затримали за вбивство майданівця – ДБР

Слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали колишнього бійця загону спецпризначення "Омега" за вбивство мітингувальника під час Революції Гідності у 2014 році, ексофіцеру повідомили про підозру.

Джерело: пресслужби ДБР та Офісу генпрокурора

Дослівно: "Справи Майдану: ДБР затримало за вбивство мітингувальника колишнього бійця "Омеги"".

Деталі Слідство встановило, що 20 лютого 2014 року підозрюваний боєць "Омеги" разом з іншими спецназівцями здійснювали прицільні постріли на ураження у беззбройних мітингувальників на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності у Києві.

У результаті спецпризначенець поранив одного з мітингувальників, а ще в одного здійснив смертельний постріл.

Колишньому офіцеру інкримінують: перевищення влади, яке супроводжувалося застосуванням зброї, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 ККУ), закінчений замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 ККУ); умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб, за попередньою змовою групою осіб (п.п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

17 лютого колишнього спецпризначенця затримали та повідомили йому про підозру.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.



У разі доведення вини, підозрюваному загрожує від 10 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.