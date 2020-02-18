Экс-бойца "Омеги" задержали за убийство майдановца – ГБР

Следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали бывшего бойца спецназа "Омега" за убийство митингующего во время Революции Достоинства в 2014 году, экс-офицеру сообщили о подозрении.

Источник: пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора

Дословно: "Дела Майдана: ГБР задержало за убийство митингующего бывшего бойца "Омеги"".

Детали: Следствие установило, что 20 февраля 2014 года подозреваемый боец ​​"Омеги" вместе с другими спецназовцами осуществляли прицельные выстрелы на поражение в безоружных митингующих на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве.

В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще у одного совершил смертельный выстрел.

Бывшему офицеру инкриминируют: превышение власти, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК), законченное покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 УК); умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК).

17 февраля бывшего спецназовца задержали и сообщили ему о подозрении.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.