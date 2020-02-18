Экс-бойца "Омеги" задержали за убийство майдановца – ГБР
Следователи отдела по "делам Майдана" Государственного бюро расследований задержали бывшего бойца спецназа "Омега" за убийство митингующего во время Революции Достоинства в 2014 году, экс-офицеру сообщили о подозрении.
Источник: пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора
Дословно: "Дела Майдана: ГБР задержало за убийство митингующего бывшего бойца "Омеги"".
Детали: Следствие установило, что 20 февраля 2014 года подозреваемый боец "Омеги" вместе с другими спецназовцами осуществляли прицельные выстрелы на поражение в безоружных митингующих на улице Институтской и Майдане Независимости в Киеве.
В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще у одного совершил смертельный выстрел.
Бывшему офицеру инкриминируют: превышение власти, которое сопровождалось применением оружия, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК), законченное покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 УК); умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, по предварительному сговору группой лиц (п. 5, 12 ч. 2 ст. 115 УК).
17 февраля бывшего спецназовца задержали и сообщили ему о подозрении.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.