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Зеленський підписав закон про харчування дітей переселенців

Вівторок, 18 лютого 2020, 10:59
Зеленський підписав закон про харчування дітей переселенців

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким передбачається забезпечення у садочках та школах безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб.

Джерело: портал Верховної Ради України

Деталі:  Зеленський підписав законопроект № 0930 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб".

У пояснювальній записці до проєкту, який було підготовлено ще в 2015 році, сказано, що за даними Міністерства соціальної політики станом на кінець жовтня поточного року обліковано 1 563 530 внутрішньо переміщених осіб, серед яких 1 222 516 сімей. При цьому, серед вимушених переселенців діти становлять орієнтовно 192 000 осіб.

Тоді передбачалось, що на реалізацію закону у бюджеті необхідно передбачити 323 млн гривень.

Закон вносить зміни до законів України "Про дошкільну освіту", "Про дитяче харчування" та "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Законом передбачається забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей другого року життя із числа внутрішньо переміщених осіб,  забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

16 січня Верховна Рада підтримала закон у другому читанні і в цілому, "за" проголосували 355 народних депутатів. Жоден депутат не утримався і не проголосував "проти". Не голосували 33 депутати, з них 12 члени фракції ОПЗЖ.

"Українська правда" у Threads

Теми: переселенціДонбасКримВерховна Рада
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