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Теща в.о. голови Поліської митниці "наторгувала" на дві квартири, машину і позику

Вівторок, 18 лютого 2020, 11:02
Теща в.о. голови Поліської митниці наторгувала на дві квартири, машину і позику

Теща виконуючого обов'язки очільника Поліської митниці Олексія Мужева змогла придбати дві квартири в новобудові, новий Volkswagen Tiguan і позичити дочці півмільйона гривень.

Джерело: Bihus.Info, сюжет телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Деталі: Лариса Сапронова, теща в.о. очільника Поліської митниці Олексія Мужева, у 2019 році стала власницею двох квартир у новобудові у Запоріжжі – на 50 і 100 кв м.

Ринкова вартість цієї нерухомості складає близько 75 тис дол.

У 2017 на тещу митника оформили новий Volkswagen Tiguan, це близько 40 тис дол. Мужев не приховує, що цією автівкою користується сам – зазначає його у декларації.

У тому ж році теща митника позичила дочці грошима 500 тис грн.

Офіційно Сапронова – ФОП, з основним видом діяльності – торгівля харчами уроздріб на ринку. За останні 10 років вона не декларувала доходів, співмірних із записаними на неї активами.

Сам Олексій Мужев усе своє життя працював на митниці. Поліську митницю, котра внаслідок реформи об’єднала Рівненську, половину Волинської та чверть Хмельницької областей, він очолив восени 2019-го. А до того працював у Запоріжжі.

Офіційна зарплатня Мужева до 2018 року була невисока. Його дружина ще донедавна була в декреті, а тепер працює на приватній фірмі, де, виходячи з декларації її чоловіка, отримує мінімальну зарплатню.

Олексій Мужев
Олексій Мужев

Довідково: Наразі Мужев очолює Поліську митницю як виконувач обов’язків керівника, поки через відкритий конкурс не оберуть постійного. Мужев подався на конкурс, дійшов до фіналу, був серед топ-5 претендентів, пройшов співбесіду, проте не був обраний. Переміг - Сергій Панчук.

За словами самого митника, на співбесіді його про декларацію та статки родини не запитували. Конкурс Мужев не виграв, однак зазначає, що може подаватися на наступні, наприклад на заступника керівника.

У 2015 році Мужева звільняли з митниці із формулюванням "одноразове грубе порушення". Цей запис згодом визнали недійсним – митник поновився на посаді.

Через півроку Мужева знову звільнили – за тривалу відсутність на роботі, 150 днів. Однак митник поновився через суд на підставі того, що дні неправильно порахували.

"Українська правда" у Threads

Теми: митницядекларації
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