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Теща и.о. главы Полесской таможни "наторговала" на две квартиры, машину и заем

Вторник, 18 февраля 2020, 11:02
Теща и.о. главы Полесской таможни наторговала на две квартиры, машину и заем

Теща исполняющего обязанности главы Полесской таможни Алексея Мужева смогла приобрести две квартиры в новостройке, новый Volkswagen Tiguan и одолжить дочери полмиллиона гривен.

Источник: Bihus.info, сюжет телепрограммы "Наші гроші с Денисом Бигусом"

Детали: Лариса Сапронова, теща и.о. главы Полесской таможни Алексея Мужева, в 2019 году стала обладательницей двух квартир в новостройке в Запорожье – на 50 и 100 кв м.

Рыночная стоимость этой недвижимости составляет около 75 тыс долл.

В 2017 на тещу таможенника оформили новый Volkswagen Tiguan, это около 40 тыс долл. Мужев не скрывает, что этим автомобилем пользуется сам – отмечает его в декларации.

В том же году теща таможенника заняла дочери деньгами 500 тыс грн.

Официально Сапронова – физлицо-предприниматель, с основным видом деятельности – торговля продуктами в розницу на рынке. За последние 10 лет она не декларировала доходы, сопоставимые с записанными на нее активами.

Сам Алексей Мужев всю свою жизнь работал на таможне. Полесскую таможню, которая в результате реформы объединила Ровенскую, половину Волынской и четверть Хмельницкой областей, он возглавил осенью 2019-го. А до этого работал в Запорожье.

Официальная зарплата Мужева до 2018 года была невысокой. Его жена еще недавно была в декрете, а теперь работает на частной фирме, где, судя по декларации ее мужа, получает минимальную зарплату.

Алексей Мужев
Алексей Мужев

Справка: Сейчас Мужев возглавляет Полесскую таможню как исполняющий обязанности руководителя, пока через открытый конкурс не выберут постоянного. Мужев подался на конкурс, дошел до финала, был среди топ-5 претендентов, прошел собеседование, но избран не был. Победителем стал Сергей Панчук.

По словам самого таможенника, на собеседовании его о декларации и состояние семьи не спрашивали. Конкурс Мужев не выиграл, однако отмечает, что может подаваться на следующие, например на заместителя руководителя.

В 2015 году Мужева увольняли с таможни с формулировкой "однократное грубое нарушение". Эту запись впоследствии признали недействительной – таможенник восстановился в должности.

Через полгода Мужева снова уволили – за длительное отсутствие на работе, 150 дней. Однако таможенник восстановился через суд на основании того, что дни неправильно посчитали.

Темы: таможнядекларации
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