РНБО передала Зеленському нову стратегію нацбезпеки

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Вівторок, 18 лютого 2020, 14:49
Офіс президента

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України схвалили стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини – безпека країни".

Джерело: Офіс президента

Деталі: За результатами засідання РНБО схвалила проект стратегії та запропонувала президенту Володимиру Зеленському для затвердження.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, найвищим пріоритетом та головним завданням держави є встановлення миру як запоруки розвитку країни. Але це не повинно відбуватися ціною втрати суверенітету та наших територій.

Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України), стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей), взаємодія (розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США).

Данілов наголосив, що стратегія – це декларація, затвердження якої стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сфері нацбезпеки й оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхньої реалізації.

Пряма мова: "Кінцевою метою реалізації стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної країни, у якій панує право, де кожен має право реалізувати себе, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’язана доля їхніх дітей та онуків".

Теми: РНБО Зеленський


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