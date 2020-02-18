Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РНБО передала Зеленському нову стратегію нацбезпеки

Вівторок, 18 лютого 2020, 13:49
РНБО передала Зеленському нову стратегію нацбезпеки
Офіс президента

На засіданні Ради національної безпеки і оборони України схвалили стратегію нацбезпеки і оборони "Безпека людини – безпека країни".

Джерело: Офіс президента

Деталі: За результатами засідання РНБО схвалила проект стратегії та запропонувала президенту Володимиру Зеленському для затвердження.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, найвищим пріоритетом та головним завданням держави є встановлення миру як запоруки розвитку країни. Але це не повинно відбуватися ціною втрати суверенітету та наших територій.

Стратегія ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки: стримування (розвиток оборонних та безпекових спроможностей для унеможливлення збройної агресії проти України), стійкість (здатність суспільства й держави швидко адаптуватися до змін безпекового середовища та дотримуватися сталого функціонування, зокрема шляхом мінімізації зовнішніх уразливостей), взаємодія (розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами, насамперед з НАТО, ЄС та США).

Данілов наголосив, що стратегія – це декларація, затвердження якої стане основою для розробки інших документів стратегічного планування у сфері нацбезпеки й оборони, які визначатимуть шляхи та інструменти їхньої реалізації.

Пряма мова: "Кінцевою метою реалізації стратегії є утвердження вільної, заможної, безпечної країни, у якій панує право, де кожен має право реалізувати себе, де люди дихають чистим повітрям, п’ють чисту воду та з якою пов’язана доля їхніх дітей та онуків".

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБОЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
Усі новини...
Реклама: