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СНБО передал Зеленскому новую стратегию нацбезопасности

Вторник, 18 февраля 2020, 13:49
СНБО передал Зеленскому новую стратегию нацбезопасности
Офис президента

На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины одобрили стратегию нацбезопасности и обороны "Безопасность человека - безопасность страны".

Источник: Офис президента

Детали: По результатам заседания СНБО одобрил проект стратегии и предложил президенту Владимиру Зеленскому для утверждения.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, наивысшим приоритетом и главной задачей государства является установление мира как залога развития страны. Но это не должно происходить ценой потери суверенитета и наших территорий.

Стратегия основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере нацбезопасности: сдерживание (развитие обороны и возможностей безопасности для предотвращения вооруженной агрессии против Украины), устойчивость (способность общества и государства быстро адаптироваться к изменениям среды безопасности и соблюдать устойчивое функционирование, в частности путем минимизации внешних уязвимостей), взаимодействие (развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами, прежде всего с НАТО, ЕС и США).

Данилов отметил, что стратегия - это декларация, утверждение которой станет основой для разработки других документов стратегического планирования в сфере нацбезопасности и обороны, которые будут определять пути и инструменты их реализации.

Прямая речь: "Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной страны, в которой господствует право, где каждый имеет право реализовать себя, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой связана судьба их детей и внуков".

Темы: СНБОЗеленский
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