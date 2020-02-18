АРМА відкрило доступ до Реєстру арештованих активів

Агентство з розшуку і менеджменту активів відкрило доступ до Єдиного реєстру арештованого майна, до якого наразі внесено інформацію про понад 2 тисячі активів.

Джерело: повідомлення на сайті АРМА

Деталі: З грудня 2019 року реєстр перебуває в дослідній експлуатації, що передбачає його наповнення в тестовому режимі виключно наявною в АРМА інформацією щодо арештованих активів, які передано в управління Агентства.

У реєстрі відображаються дані про арештовані в рамках кримінальних проваджень активи, управління ними чи їх реалізацію, конфіскацію, одержані від їх реалізації кошти тощо.

Після завершення інтеграції реєстру з іншими реєстрами та базами даних (Єдиний реєстр судових рішень, Автоматизована система виконавчого провадження, Єдиний реєстр досудових розслідувань) він буде наповнюватись інформацією про арештовані активи переважно в автоматизованому режимі.

Станом на 17 лютого АРМА внесло інформацію до реєстру щодо 2 032 арештованих активів.

Знайти реєстр можна за посиланням.