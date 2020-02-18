АРМА открыло доступ к Реестру арестованных активов

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Вторник, 18 февраля 2020, 15:20

Агентство по розыску и менеджменту активов открыло доступ к Единому реестру арестованного имущества, в который сейчас внесена информация о более 2000 активов.

Источник: сообщение на сайте АРМА

Детали: С декабря 2019 года реестр находится в опытной эксплуатации, которая предусматривает его наполнение в тестовом режиме исключительно имеющейся у АРМА информацией об арестованных активах, переданных в управление агентства.

В реестре отражаются данные об арестованных в рамках уголовных производств активах, управлении ими или их реализации, конфискации, полученных от их реализации средствах и тому подобном.

 

После завершения интеграции реестра с другими реестрами и базами данных (Единый реестр судебных решений, Автоматизированная система исполнительного производства, Единый реестр досудебных расследований) он будет наполняться информацией об арестованных активах преимущественно в автоматизированном режиме.

По состоянию на 17 февраля АРМА внесло в реестр информацию о 2032 арестованных активах.

Найти реестр можно по ссылке.

Украинская правда
Темы: арест коррупция интернет АРМА


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