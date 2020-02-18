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Правоохоронців, яких підозрюють у катуваннях, взяли під варту

Вівторок, 18 лютого 2020, 14:40
Правоохоронців, яких підозрюють у катуваннях, взяли під варту

Заводський районний суд міста Миколаєва арештував двох правоохоронців Одеської області, які підозрюються у катуваннях.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Минулого місяця було повідомлено про підозру двом працівникам поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські перешкоджали у наданні постраждалому медичної допомоги, коли його життю загрожувала небезпека.

Наразі обох правоохоронців взято під варту. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Що було раніше: На початку місяця стало відомо, що поліцейські протягом кількох годин навмисно перешкоджали вивезенню з районної до обласної лікарні пацієнта, який перебував у вкрай важкому стані та потребував негайного хірургічного втручання.

Українська правда
Теми: поліціяОдеська область
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