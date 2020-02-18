Подозреваемых в пытках правоохранителей взяли под стражу

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Вторник, 18 февраля 2020, 15:40

Заводский районный суд города Николаева арестовал двух правоохранителей Одесской области, которые подозреваются в пытках.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: В прошлом месяце было сообщено о подозрении двум работникам полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Полицейские препятствовали в предоставлении пострадавшему медицинской помощи, когда его жизни угрожала опасность.

Сейчас обоих правоохранителей взяли под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Что было раньше: В начале месяца стало известно, что полицейские в течение нескольких часов намеренно препятствовали вывозу из районной в областную больницу пациента, находившегося в крайне тяжелом состоянии и требовавшего немедленного хирургического вмешательства.

Украинская правда
Темы: полиция Одесская область


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