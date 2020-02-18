Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подозреваемых в пытках правоохранителей взяли под стражу

Вторник, 18 февраля 2020, 14:40
Подозреваемых в пытках правоохранителей взяли под стражу

Заводский районный суд города Николаева арестовал двух правоохранителей Одесской области, которые подозреваются в пытках.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: В прошлом месяце было сообщено о подозрении двум работникам полиции Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Полицейские препятствовали в предоставлении пострадавшему медицинской помощи, когда его жизни угрожала опасность.

Сейчас обоих правоохранителей взяли под стражу. Им грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет.

Что было раньше: В начале месяца стало известно, что полицейские в течение нескольких часов намеренно препятствовали вывозу из районной в областную больницу пациента, находившегося в крайне тяжелом состоянии и требовавшего немедленного хирургического вмешательства.

Украинская правда
Темы: полицияОдесская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
полиция
Нацполиция проводит следственные действия на объектах, связанных с "Киевгорстроем"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: