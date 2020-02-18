"Слуги народу" придумали, як припинити блокування законопроєктів тисячами поправок

Депутати розробили зміни до регламенту Верховної Ради, які мають припинити практику блокування розгляду законопроєктів шляхом внесення тисяч поправок до них.

Джерело: заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в Facebook

Пряма мова: "Кілька тижнів робоча група працювала над змінами до Регламенту. Проведена величезна комунікаційна робота з представниками всіх фракцій. Результатом став законопроект №3018."

Деталі: За словами Кравчук, законопроект №3018 пропонує включати однакові поправки до порівняльної таблиці як одну, а під час розгляду законопроєктів у другому читанні спочатку проводитиметься розгляд врахованих комітетом поправок.

За задумом депутатів, після завершення розгляду врахованих поправок Рада розглядатиме відхилені. При цьому, якщо час завершення розгляду всіх поправок вийшов за межі одного пленарного дня, то ухвалення законопроекту в цілому відбуватиметься наступного пленарного засідання.

Законопроєкт обмежує кількість перерв, які можуть вимагати депутати під час одного пленарного засідання.

Для ознайомлення із законопроектами депутатам пропонується давати 5 днів.

Крім того Кравчук розказала про ідею, яка поки що знаходиться на стадії дискусії, – запровадження інституту парламентських приставів, які матимуть повноваження виводити із зали депутатів, які блокують роботу парламенту або дозволяють собі нецензурні висловлювання.

Що було раніше: Кравчук розказала, що під час третьої сесії Рада мала розглянути понад 400 законопроєктів, але робота парламенту паралізована на кілька місяців, оскільки увесь цей час депутати розглядатимуть тисячі поправок до земельного закону, більшість з яких фактично є "поправочним спамом".

Вона додала, що політики збираються користуватися цим інструментом блокування роботи парламенту й надалі. За її словами, близько 3500 правок подано до законопроекту про легалізацію грального бізнесу і стільки ж очікується до законопроекту про медіа.

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