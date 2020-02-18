"Слуги народа" придумали, как прекратить блокирование законопроектов тысячами поправок

Депутаты разработали изменения в регламент Верховной Рады, которые должны прекратить практику блокирования рассмотрения законопроектов путем внесения тысяч поправок к ним.

Источник: Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook

Прямая речь: "Несколько недель рабочая группа работала над изменениями в Регламент. Проведена огромная коммуникационная работа с представителями всех фракций. Результатом стал законопроект №3018".

Детали: По словам Кравчук, законопроект №3018 предлагает включать одинаковые поправки в сравнительную таблицу как одну, а при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проходить рассмотрение учтенных комитетом поправок.

По замыслу депутатов, после завершения рассмотрения учтенных поправок Рада будет рассматривать отклоненные. При этом, если время завершения рассмотрения всех поправок вышло за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем пленарном заседании.

Законопроект ограничивает количество перерывов, которые могут требовать депутаты во время одного пленарного заседания.

Для ознакомления с законопроектами депутатам предлагается давать 5 дней.

Кроме того Кравчук рассказала об идее, которая пока находится на стадии дискуссии, - введении института парламентских приставов, которые будут иметь полномочия выводить из зала депутатов, которые блокируют работу парламента или позволяют себе нецензурные высказывания.

Что было раньше: Кравчук рассказала, что во время третьей сессии Рада должна рассмотреть более 400 законопроектив, но работа парламента парализована на несколько месяцев, поскольку все это время депутаты будут рассматривать тысячи поправок к земельному закону, большинство из которых фактически является "поправочным спамом".

Она добавила, что политики собираются пользоваться этим инструментом блокирования работы парламента и в дальнейшем. По ее словам, около 3500 поправок подано к законопроекту о легализации игорного бизнеса и столько же ожидается в законопроект о медиа.

Напомним: