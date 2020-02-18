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Командир підрозділу постане перед судом за смерть солдата в зоні АТО

Вівторок, 18 лютого 2020, 16:56
Командир підрозділу постане перед судом за смерть солдата в зоні АТО

Справу військовослужбовця, який обвинувачується у побитті до смерті підлеглого солдата в зоні АТО,  передано до суду.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Слідчі ДБР встановили, що в липні 2016 року командир одного із військових підрозділів, під час виконання завдань на території проведення ООС (на той час АТО) у Донецькій області, через невдоволення порушенням військової дисципліни підлеглим застосував до нього фізичне насилля під час шикування особового складу.

В результаті так званого "виховного процесу", потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у військовому шпиталі.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДБРАТОДонбас
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