Командир підрозділу постане перед судом за смерть солдата в зоні АТО
Вівторок, 18 лютого 2020, 16:56
Справу військовослужбовця, який обвинувачується у побитті до смерті підлеглого солдата в зоні АТО, передано до суду.
Джерело: пресслужба ДБР
Деталі: Слідчі ДБР встановили, що в липні 2016 року командир одного із військових підрозділів, під час виконання завдань на території проведення ООС (на той час АТО) у Донецькій області, через невдоволення порушенням військової дисципліни підлеглим застосував до нього фізичне насилля під час шикування особового складу.
В результаті так званого "виховного процесу", потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у військовому шпиталі.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.
У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.